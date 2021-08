Am Nachbarnweg in Schonnebeck kam es in der Nacht auf Freitag, 13. August, zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses. Dazu die Polizei:

"Gegen 2 Uhr informierte die Leitstelle der Feuerwehr Essen die Polizeileitstelle über den Brand in dem 3,5-geschossigen Wohnhaus. Nach ersten Informationen waren noch zwei Erwachsene und drei Kinder aufgrund des Feuers in der Dachgeschosswohnung gefangen. Feuerwehr und Polizei entsendeten sofort mehrere Einsatzmittel zum Brandort.

Alle Bewohner blieben unverletzt



Während Polizeibeamte die Anwohner aus dem Erdgeschoss und dem ersten Obergeschoss evakuierten, bekämpften die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand im Flur des zweiten Obergeschosses. Die Dachgeschossbewohner wurden durchgehend über eine Drehleiter von den Kollegen der Feuerwehr betreut. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten durch den Hausflur evakuiert werden. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen möglicher schwerer Brandstiftung aufgenommen. Hinweise werden unter Tel. 0201/829-0 erbeten."