Auf der Heegstraße geriet Montagabend, 8. März, 22.45 Uhr, ein weißer Renault Master in Vollbrand. Die Pressemitteilung der Polizei dazu lautet wie folgt:



"Ein vorbeifahrender Autofahrer (43) bemerkte das zunächst leicht brennende Fahrzeug. Das Auto befand sich geparkt an der Kreuzung Heegstraße/Schacht-Neu-Cöln auf dem rechten Parkstreifen in Fahrtrichtung Alte Bottroper Straße. Mit der Zeit geriet das Auto immer mehr in Flammen und stand bereits bei Eintreffen der Polizei im Vollbrand. Die kurze Zeit später eingetroffene Feuerwehr löschte das Fahrzeug.

Zeugen gesucht



Es wurden keine weiteren Personen oder Sachen beschädigt. Die Polizei ließ das Auto durch einen Abschleppdienst sicherstellen. Aktuell kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Daher sucht die Polizei Zeugen, womöglich auch weitere Autofahrer, die den Brand oder verdächtige Personen/Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die zuständigen Brandermittler unter Tel. 829-0 entgegen."