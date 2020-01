Feuerwehreinsatz am Weidkamp in Borbeck. Gestern Nachmittag (13. Januar) kam es dort gegen 17 Uhr zu einem Brand in einem offenbar leerstehenden Haus.

Zeugen hatten Rauch und Feuer in dem Haus gesehen und die Feuerwehr verständigt. Die konnte den Brand unter Kontrolle bringen, die Polizei ermittelt jetzt wegen Brandstiftung. Denn die Zeugen hatten, kurz nachdem sie das Feuer bemerkt hatten, zwei Personen gesehen, die in Richtung Marktstraße flohen.

Der erste Unbekannte soll etwa 180 cm groß sein und eine breite Statur haben. Er war mit einer schwarze Hose, einer schwarzen Lederjacke und weißen Nike-Schuhen bekleidet. Außerdem trug er eine Wollmütze und einen blauen Nike-Beutel mit rotem Logo.

KK11 hofft auf Angaben zu verdächtigen Personen

Die zweite Person war vermutlich auch männlich. Sie hatte eher eine schmale Statur und längere blonde Haare. Bekleidet war diese Person mit blauer, löchriger Hose und einer braunen Winterjacke mit Fellkragen.

Das KK 11 bittet Zeugen, die Angaben zu diesen beiden Personen machen können sowie weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der 0201/829-0 zu melden