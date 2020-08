Der gute alte "Wasserwerker-Trick" funktioniert noch immer. Trotz aller Warnungen ist jetzt wieder eine Seniorin in Altenessen-Nord auf die betrügerische Masche reingefallen. Und muss jetzt mit dem Verlust ihres Schmucks klarkommen.

Am Donnerstag dieser Woche klingelte gegen 15.30 Uhr ein Mann bei einer Seniorin in der Stapenhorststraße und gab sich als Mitarbeiterder Stadtwerke aus. Er habe den Auftrag, ihren Wasserdruck zu überprüfen. Dafür solle die Frau

im Bad bleiben und das Wasser in der Dusche laufen lassen, währenddessen wolle

er das Wasser in der Küche aufdrehen.

Nachdem er seine "Arbeiten" beendet hatteund gegangen war, stellte die Seniorin kurze Zeit später fest, dass ihr

Schmuckkästchen geöffnet unter dem Bett stand und ihr Schmuck fehlte.

Als die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten die Anzeige aufnehmen wollten,stellten sie fest, dass tatsächlich Wasser aus einem Siphon austrat. Der Grund

dafür ließ sich aber nicht ausmachen.

"Wasserwerker" in Jeans und grauem Pullover

Der Unbekannte soll bei schlanker Statur etwa 1,90 Meter groß sein. Er trug eineblaue Jeans, einen grauen Pullover, einen Mundschutz und schwarze

Stoffhandschuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Trickbetrüger machen können, werden gebeten, sich unter

der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden.