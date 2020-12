Da musste schweres Gerät ran. Und zwar ein hydraulisches Rettungsgerät. Damit konnte die Feuerwehr heute früh den 40 Jahre alte Fahrer einesFiat Punto aus seinem Fahrzeug befreien. Warum das Fahrzeug des Mannes an der Wüstenhöfer Straße / Ecke Altendorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen ist,ist aktuell noch unklar. Der Mann wird derzeit in einer Klinik behandelt.



Der Unfall war heftig: der massive Doppel-T-Stahlmast, an dem die Fahrdrähtefür die Straßenbahnen der Ruhrbahn abgespannt sind, war auf der Fahrerseite tief

in das Fahrzeug eingetreten. Durch die Wucht des Aufpralles war der Fiat so verzogen, dass an ein

Öffnen irgendeiner Tür nicht zu denken war. Nachdem der Notarzt den Patienten

noch im Fahrzeug erstuntersucht und versorgt hatte, lief die eigentliche

technische Rettung an.

Dach über die Beifahrerseite weggeklappt

Mit einer hydraulischen Schere durchtrennten die Retteralle Holme auf der Fahrerseite des Fahrzeuges, um das Dach über die Längsachse

zur Beifahrerseite wegzuklappen. Zuvor wurde die zerstörte Windschutzscheibe mit

einer speziellen Säge entfernt. Dann konnte der Patient auf einem Spineboard

(optisch ähnlich einem kleinen Surfbrett) achsengerecht und schonend aus dem

Wrack gehoben werden.

Lebensgefährtin musste betreut werden

Nach notärztlicher Weiterversorgung erfolgte der Transportin eine Klinik. Die Lebensgefährtin des Mannes, die im Verlauf des Einsatzes am Unfallort

erschien, musste betreut werden, bevor sie später nach Hause gebracht wurde.

Während des Rettungseinsatzes und der nachfolgenden Unfallaufnahme blieb dieAltendorfer Straße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt, es kam zu Störungen

im Individual- und öffentlichen Personennahverkehr, Busse und Straßenbahnen

standen im Stau.