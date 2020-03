Ein Zeuge hat die Polizei an die Frintoper Straße gerufen. Ein 23-Jähriger hat dort bereits am Donnerstag nach einem mutmaßlichen Ladendiebstahl randaliert unddann gegenüber den alarmierten Polizisten Widerstand geleistet.

Der 23-Jährige soll Kosmetikartikel aus einemSupermarkt an der Frintroper Straße gestohlen haben. Außerdem berichteten Zeugen, dass der Mann vor

mehreren Geschäften in der Straße Himmelpforten randaliert habe.

Als die Polizeieintraf, saß der 23-Jährige nahe des Supermarktes in einem blauen Audi. Eine

Überprüfung ergab, dass der Wagen wenige Stunden zuvor in Oberhausen alsgestohlen gemeldet worden war. Der 23-Jährige verhielt sich gegenüber den

Polizisten aggressiv und leistete Widerstand. Auch auf dem Weg zur Polizeiwache

versuchte, er einen Beamten zu schlagen. In der Wache verlief ein Alkoholtest

positiv. Außerdem nahm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Polizei ermittelt nun wegenLadendiebstahls, Sachbeschädigung, wegen des besonders schweren Falls des

Diebstahls von Kraftwagen, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie

Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Straßenverkehr.