Sie sollen eine 87-Jährige in Borbeck um ihre Rente erleichtert haben. Zwei junge Frauen stehen im Verdacht, die Seniorin im November bestohlen zu haben. Bislang konnten die Diebinnen nicht identifiziert werden, deshalb fahndet die Polizei mit Genehmigung des Gerichts nun öffentlich nach den beiden.

Am 14. November 2019 sollen die beiden die Senioren beklaut haben. Zunächst haben die jungen Frauen die 87-jährige Essenerin dabei beobachtet, wie sie ihre Rente vom Konto abhob. Wenig später sprachen sie die alte Dame auf der Straße an, lenkten sie ab und stahlen das Geld aus ihrer Handtasche, die sie am ihrem Rollator befestigt hatte. Bislang konnte der ermittelnde Kriminalbeamte die beiden Tatverdächtigen nicht identifizieren, weshalb er nun mit Genehmigung des Gerichtes eine öffentliche Fahndung veranlasst. Wer kann Angaben zu den beidenjungen Frauen machen, die am 14. November 2019 eine Seniorin zunächst in ihrerBank am Germaniaplatz in Essen-Borbeck beobachteten und kurz darauf bestahlen.

Hinweise erbittet die Polizei unter der zentralen Rufnummer des EssenerPolizeipräsidiums 0201- 8290.

Die Polizei fahndet jetzt öffentlich nach den beiden jungen Frauen