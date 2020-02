Das hatten sich die beiden Männer wohl anders vorstellt. Statt dessen sitzt der eine jetzt in der JVA, der andere muss sich wegen Graffiti-Sprühens verantworten.



Eine Zeugin hat am Dienstag, 11. Februar, gegen8.25 Uhr, beobachtet, wie ein Mann eine Lärmschutzwand an der Levinstraße mit Graffiti besprühte.

Sie alarmierte die Polizei, die einen tatverdächtigen 30-Jährigen in der Nähe antreffen konnte. Er hatte eine zum Graffiti passende Spraydose in seinem Rucksack dabei. Außerdem trafen die Beamten noch auf einen 28-jährigen Bekannten des mutmaßlichen Sprayers, gegen den ein offener Haftbefehl wegen eines Körperverletzungsdeliktes vorlag. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.