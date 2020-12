Eigentlich wollte die Polizei nur kontrollieren, ob die Personengruppe, die sich am Samstagabend auf dem Ehrenzeller Platz versammelt hatte, die vorgeschriebenen Abstandsregeln einhält. Anwohner hatten die Beamten gerufen. Sie berichteten, dass die Gruppe (8 bis 10 Personen) weder Abstand noch Maskenpflicht einhalten würde.

Der Polizeikontrolle folgt jetzt allerdings ein Strafverfahren wegen Widerstand und Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegenVerstößen gegen die Coronaschutzverordnungen. Zwei Fahrzeuge der Essener Bereitschaftspolizei übernahmen den Einsatz. Erst als die Personengruppe

die Gefahr einer möglichen Kontrolle durch die Beamten erkannte, gingen diemeisten Personen auf gebührenden Abstand zueinander.

Widerstand gegen Durchsuchung

Noch bevor die einschreitenden Beamten sich vorstellen und den Grund derKontrolle nennen konnten, reagierte insbesondere ein 23- jähriger Mann

energisch. Er stand weiterhin nahe mit zwei weiteren Personen zusammen.

Der 23-Jährigegab an, keinen Ausweis mit sich zu führen, worauf er körperlich durchsucht

werden sollte. Mit Gewalt sperrte er sich gegen die polizeiliche Maßnahme, kam dabei zu Fall und stürzte auf einen Polizisten. Der 23-jährige verletzte sich nach eigenen Angaben.

Weißes Pulver in der Brieftasche

In seiner Brieftaschefanden die Einsatzkräfte einen möglichen Grund für seine aggressive Haltung- in

einem rauschgifttypischen Bobble fand sich mutmaßliches Rauschgift in Form von

weißem Pulver. Er wurde nach der Sicherstellung der Drogen und der Aufnahme

seiner Personalien vor Ort entlassen.

Nach Einsatzende kam der 23-Jährige mitseinem unbeteiligten Sohn zum Kontrollort zurück und verlangte ärztliche Hilfe.

Die Polizisten forderten für ihn einen Krankenwagen an, der den Verletzten ins

Krankenhaus fuhr, wo ihm ambulant geholfen wurde.

Ermittlungen laufen

Gegen ihn wird wegenWiderstand gegen Polizeibeamte, Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen die Corona Schutzbestimmungen

ermittelt. Gegen die beiden anderen Männer wird ordnungsrechtlich wegen

Verstoßes gegen die Corona Schutzbestimmungen ermittelt.