Der Ermittler des Verkehrskommissariatssucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Altenessener Straße, Ecke Hövelstraße, bei der ein unbekannter Autofahrer mehrere Hindernisse sowie einenPKW gerammt hat.



Der 62-jährige Essener befand sich Mittwochmittag (18.November) mit seinem Mazda an der Kreuzung Altenessener Straße, Ecke Hövelstraße in Fahrtrichtung Innenstadt auf der rechten Spur. Plötzlich bemerkte er einen grauen Daimler, der aus einem überdachten Hauseingang für Fußgänger (dort befindet sich zudem ein Kiosk und der Ausgang einer U-Bahn-Haltestelle) losfuhr

und mit seiner Front seitlich in den Mazda fuhr.

Ampelmast und Poller

Während der überraschte Essenerausstieg und den Schaden begutachten wollte, fuhr der Daimlerfahrer wieder an, rammte einen Ampelmast und einen Poller, ehe er nach rechts über die Hövelstraße flüchtete. Bei dem Unfall zerbarst die Seitenscheibe des geflüchteten Daimler.

An dem Fahrzeug sei ein Kennzeichen aus dem Märkischen Kreis angebracht gewesen.

(MK-GM***).

Unfallfahrer trug Brille und weißes T-Shirt

Bei dem Fahrer soll es sich um einen 25-30 Jahre alten Mann mit Migrationshintergrund gehandelt haben. Dieser trug eine Brille, ein weißes T-Shirt und eine dunkle Jogginghose. Nun sucht der Ermittler Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug, zum Fahrzeugführer oder zur Fluchtrichtung haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Rufnummer 0201/829-0