Straßenbahnschienen sind für Radfahrer nicht ungefährlich. Ein 50-jähriger Mann, der mit Frau und Kind unterwegs war, geriet mit seinem Rad jetzt auf der Straße Weidkamp, kurz hinter der Kreuzung Hülsmannstraße/Am Ellenbogen in die Schienen und stürzte. Der Mann verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Einen Helm durch der Verunfallte nicht.

Das Ehepaar war am Sonntag gegen 14.20 Uhr mit seinem vierjährigen Sohn auf dem Weidkamp in Richtung Donnerstraße unterwegs. Einige Meter nach derKreuzung Weidkamp/Hülsmannstraße/Am Ellenbogen geriet der 50-jährige Mann

offenbar mit seinem Rad in die Straßenbahnschienen und stürzte. Seine vor ihm

fahrende Frau (32) bemerkte den Sturz und wollte sich umdrehen, um zu sehen, was

passiert war. Dabei verlor sie offenbar das Gleichgewicht und stürzte ebenfalls.

Auf ihrem Fahrrad befand sich in einem Kindersitz auch der gemeinsamevierjährige Sohn. Die 32-Jährige und der Vierjährige wurden bei dem Sturz leicht verletzt. Die Frau und der Sohn trugen einen Fahrradhelm, der Mann, der von Zeugen bis zum Eintreffen des Rettungswagens erst versorgt wurde, nicht.

Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Straße Weidkamp in Fahrtrichtung

Donnerstraße gesperrt.