Die schweren Sachbeschädigungen in der Silvesternacht am Altenessener Markt sind noch gut in Erinnerung. Eine Gruppe Männer sollen sie ausgelöst haben. Die mutmaßlichen Täter zertrümmerten unter anderem ein Haltestellenhaus, mehrere Mülleimer und Werbetafeln gingen zu Bruch oder wurden in Brand gesetzt.

Ein Video, das kurz darauf in den sozialen Netzwerken verbreitet wurde,zeigt einige der Tatverdächtigen unmaskiert bei der Tatausführung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungskommission soll es sich bei denTätern überwiegend um Personen mit Migrationshintergrund (türkisch,

kurdisch-libanesisch) handeln, die einen engen räumlichen Bezug zum Stadtteil

Altenessen haben. Ausschnitte aus dem Video sowie ein Lichtbild aus einer

Überwachungskamera stehen nun zur Öffentlichkeitsfahndung zur Verfügung.

Link zu den Fahndungsbildern:

Hinweise zu denTatverdächtigen nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen.