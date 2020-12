Sich ohne Führerschein hinters Lenkrad zu setzen, Drogen konsumiert zu haben und weitere Vorräte im Auto mit sich zu führen, ist verboten. Wenn man dann in eine Kontrolle der Polizei gerät, hat man schlechte Karten. So geschehen gestern in Vogelheim.

Polizisten der Polizeiwache Altenessen führten dort am Nachmittag (Mittwoch, 9. Dezember) Geschwindigkeitsmessungen auf der Krablerstraße im Bereich der 30er Zone durch. In die Radarfalle ihres Lasermessgeräts geriet um 14.45 Uhr ein Fahrzeug aus dem Märkischen Kreis (MK), das mit

erhöhter Geschwindigkeit (44 km/h) auf der Krablerstraße in Richtung Hafenstraße unterwegs war.

Stand anzuhalten, trat er das Gaspedal durch

Ein Polizist signalisiert dem Fahrzeugführer mittels Handzeichen, sein Fahrzeug am Fahrbahnrand zu halten. Doch stattdessen beschleunigte der Fahrer, fuhr einen Schlenker um den Beamten und flüchtete. Mit Blaulicht und Sirene sowie Lautsprecherdurchsagen forderten die verfolgenden

Polizisten den Mann auf, sein Fahrzeug zu stoppen.

Der Fahrer flüchtete über eine kleine Stichstraße mit Namen "Bottroper Straße", die parallel zur

gleichnamigen Bottroper Straße führt, in Richtung Schlackenstraße in dendortigen Wendehammer . Ungebremst bretterte er einen kleinen Rasenhügel am Ende des Wendehammers hoch bis zu einem Gehweg, der parallel zur Bahnstrecke verläuft.

Ohne festen Wohnsitz

Die Fahrerflucht endete auf der Hülsenbruchstraße, nachdem er einenPoller umgefahren und sein Fahrzeug an einem Rasenkantenstein stark beschädigt hatte. Aufgeben wollten er noch immer nicht. Eine kurze Flucht zu Fuß beendeten die Beamten, die ihm daraufhin Handfesseln anlegten. Der Mann gab zu, keinen Führerschein zu haben und zudem unter dem Einfluss von Drogen gefahren zu sein. Weitere Drogen entdeckten die Beamten im Fahrzeug. Der 36-jährige hat

keinen festen Wohnsitz in Deutschland, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Auf der Polizeiwache entnahm ein Arzt Blut.