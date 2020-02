Mehr als eine Stunde Zeit hat er nicht: Normalerweise benötigt der Essener Aquarellkünstler Carsten Wieland deutlich länger, um eines seiner Werke fertigzustellen. Doch am Freitag, 14. Februar, ist der Rahmen eng gesteckt. Zwischen 17 und 18 Uhr möchte der Essener bei seiner musikalischen Aquarell-Vorführung in der Alten Cuesterey am Weidkamp 10 in Borbeck mit seinem Bild durch sein.

Es werden spannende 60 Minuten für die Besucher, können sie doch hautnah dabei sein, wenn Wieland agiert. "Ich habe schon eine Menge Filme gedreht", verrät der vielseitige Kreative. Die zeigen ihn bei der Arbeit. Wer schon jetzt mehr darüber wissen möchte, was genau der Künstler, der lange Jahre in Hamburg gelebt und gearbeitet hat, unter einer musikalischen Aquarell-Vorführung versteht, der kann sich im Internet unter wieland.aquarelle@gmail.com vorab einen ersten Eindruck verschaffen.

Abstrakt steht realistisch gegenüber

Aber am Freitag gibt es mehr als eine Vorführung. Wer ein wenig früher kommt, der hat die Gelegenheit, noch mehr von Wieland zu sehen. Und nicht nur von ihm.

Bis zum 23. Februar läuft in der Alten Cuesterey die Ausstellung "Cross Roads". Zu sehen sind die Aquarelle des Esseners, die Motivpalette reicht von Brush Parc, einem heruntergekommenen Stadtteil Detroits, über Ansichten aus Amsterdam bis hin zum Borbecker Schloss, und die farbenfrohen Encaustic-Arbeiten der Gerschederin Bärbel Jorring. Sie harmonieren prächtig mit den teils großformatigen Aquarellwerken. Abstrakt steht realistisch gegenüber, bildet einen spannenden Bogen zwischen den Arbeiten der beiden Künstler.

Eintritt frei - Wiederholung am 21. Februar

Der Eintritt zu der Ausstellung (Dienstag bis Sonntag, 15 bis 18 Uhr, Weidkamp 10, Borbeck) ist frei. Auch für die Teilnahme an der musikalischen Aquarell-Vorführung wird kein Eintritt erhoben.

Wer am Freitag, 14. Februar, keine Zeit hat, der kann sich der Termin am 21. Februar, ebenfalls 17 bis 18 Uhr, schon einmal vormerken. Dann wird Wieland noch einmal zu Pinsel und Farbe greifen. Auch dann wieder mit Musik.