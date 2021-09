Alternativ zum „Borbecker Marktfest“ wird im Stadtteil das „2. Borbeck Summer Special“ veranstaltet. Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, erwartet die Besucher vor Ort ein buntes Programm aus Musik und Kulinarik.



"Es entfallen erneut das Weindorf am Germaniaplatz und die Bierstände einschließlich zweiter Bühne mit Programm am Borbecker Platz (Alter Markt). Wir weisen darauf hin, dass im gesamten Veranstaltungsbereich die 3G-Regelung gilt. Die Besucher müssen also einen Negativtestnachweis, bzw. einen Genesenen- oder Geimpftennachweis mit sich führen. Wir sind angehalten, stichprobenartige Kontrollen durchzuführen. In Bereichen, in denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie in Warteschlangen, vor einem Verkaufsstand oder auch in Sanitäreinrichtungen, ist eine Maske zu tragen. Die AHA-Regeln bleiben weiterhin in Kraft und müssen befolgt werden. So bitten wir die Besucher, sich vor dem Betreten des Biergartens an den aufgebauten Desinfektionsmittelspendern die Hände zu desinfizieren", unterstreicht Klaudia Ortkemper vom Initiativkreis Centrum Borbeck.

Kulturbühne auf dem Neuen Markt

Auf dem Neuen Markt am Bahnhof soll die Kulturbühne ihren Platz finden. Etwa 700 Gäste können dort dem Musikprogramm folgen, oder ihr Essen und Trinken genießen. Geplante Öffnungszeiten: Freitag, 3. September, 19. bis 23 Uhr; Samstag, 4. September, 14 bis 23 Uhr sowie Sonntag, 5. September, 13 bis 18 Uhr.

Der Bereich der Kulturbühne mit Biergarten wird etwa die Hälfte des Neuen Marktes einnehmen. Auf der verbleibenden Fläche stehen Imbiss-, Getränkestände und Attraktionen (Karussell, Bungee-Trampolin), in der Fußgängerzone werden Händler, Kunsthandwerker, Imbissstände und Kinderaktionen zu finden sein. Öffnungszeiten: Veranstaltungsfreitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr sowie Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der verkaufsoffene Sonntag wurde seitens der Stadt wieder abgesagt, da die Voraussetzungen bezüglich des ursprünglich geplanten Borbecker Marktfestes nicht mehr gegeben sind.

Sicherheit der Besucher



Klaudia Ortkemper: "Wir weisen darauf hin, dass das Mitführen, die Benutzung und der Verkauf von Getränken in Dosen und Glasflaschen auf der Veranstaltungsfläche verboten sind. In Absprache mit der Polizei werden die Besucher der Veranstaltung ferner gebeten, auf das Mitführen von Rucksäcken und großen Taschen zu verzichten. Diese Maßnahmen dienen der Sicherheit aller Besucher. Wir bitten um Verständnis und Beachtung.

Außerdem suchen wir Helfer, die uns bei der Reinigung am Samstag und Sonntag ab 6.30 Uhr für ca. drei Stunden unterstützen. Weiter werden auch immer Helfer beim Auf- und Abbau der Veranstaltung gesucht. Die Helfer erhalten eine Entlohnung für ihren Einsatz. Melden Sie sich bei uns!"

Aktuelle Informationen zum Programm gibt es im Netz unter www.ceboborbeck.de. Für den druckvollen Sound sorgen in Borbeck neben den Protagonisten Ann Hessel (Gesang) und Ralf Franke (Gitarre, Gesang) die Gastmusiker Peter Baser (Bass, Gesang) und Uli Kramm an den Tasten. Als Programm-Special spielen "Ann gets rhythm" am Samstag von 19 bis 23 Uhr auch bekannte deutsche Schlager der 50er- und 60er-Jahre.Foto: Veranstalter