Vor wenigen Tagen war es soweit: „Iniuria – Was aus Hass ensteht“ ist im Buchhandel erhältlich. Bei der Novelle handelt es sich um die dritte Buchveröffentlichung des Essener Autoren Oliver Bruskolini. Das Werk ist als Taschenbuch oder E-Book zu bekommen.



In „Iniuria“ nimmt Giacomo, ein Mittzwanziger aus der ostitalienischen Provinz, eine geflüchtete Nigerianerin bei sich auf. Die Novelle thematisiert auf 48 Seiten, wie sich das Leben der beiden jungen Menschen wandelt und rückt alltäglichen passiven wie aktiven Rassismus in den Fokus. Zwischen den beiden jungen Menschen entsteht eine besondere Beziehung, die durch äußere Einflüsse immer wieder auf die Probe gestellt wird.

Gelesen werden kann schon jetzt, vorgelesen wird er später. Der Termin für die Premierenlesung steht aber bereits fest. Am Donnerstag, 5. November, wird der 1993 in Essen geborene Autor im Frohnhauser Theater „der leere raum“ aus seiner neuen Novelle lesen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Beschränkungen aber nicht live. Die Lesung per Livestream über die Facebookpräsenz des Theaters übertragen. Beginn ist um 19 Uhr.