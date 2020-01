Neues Jahr, neue Musik. Mit einer Premiere beginnt die „Bock auf Rock“-Session 2020 in der Dampfe. Am Freitag, 17. Januar, feiert die Band Castrock ihre Premiere im Borbecker Brauhaus, Heinrich-Brauns-Straße 9-15, in Essen-Borbeck. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt wie immer frei.

Seit 2014 steht Castrock für Cover-Rock mit Leidenschaft. Alessa, Hansi, Holgi und Micha spielen die Musik, die ihnen am meisten Spaß macht. Auf ihrer Setlist befinden sich Songs von den Ärzten, den Simple Minds, von Melissa Etheridge, Iggy Pop, Fischer-Z und den Beastie Boys. Diese ungewöhnliche und abwechslungsreiche Mischung aus Rock, Klassikern, und Partysongs von den 1970ern bis heute hebt Castrock von vielen anderen Bands ab.