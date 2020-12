Die Fachschaft Musik der Gesamtschule Borbeck, unterstützt durch viele musikalische Kollegen, hat sich eine weihnachtliche Überraschung für die Schülerinnen und Schüler ausgedacht: Ein digitales Weihnachtskonzert.

Das Musik-Ereignis kann jederzeit über die Homepage ge-borbeck.de/joomla angeklickt werden. „Wir haben damit Neuland betreten“, berichtet Ann-Kristin Walter von der Fachschaft Musik, „denn unser traditionelles Weihnachtskonzert in der Pauluskirche konnte ja leider nicht stattfinden. Trotzdem wollten wir unseren Schülerinnen und Schülern eine musikalische Freude bereiten und sie in weihnachtliche Stimmung versetzen.“

So entstanden in den vergangenen Monaten viele fröhliche und besinnliche Aufnahmen, die jetzt zusammengeschnitten wurden, damit Schülerinnen, Schüler, Freunde der Gesamtschule und der Musik sehen und hören können, was ihre Lehrerinnen und Lehrer für sie auf die Beine gestellt haben. Das Konzert dauert 37 Minuten und es werden zehn Lieder präsentiert.