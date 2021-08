Normalerweise wäre in diesem Jahr die 13. Auflage der "Borbecker Buch- und Kulturtage" dran gewesen. Doch Corona ließ die Planung nicht zu. "Ganz ohne geht es aber auch nicht", findet Ulrike Vetter vom Kulturamt der Stadt und hat kurzerhand die "Borbecker Kulturmomente" ins Leben gerufen. Die vergleichsweise kleine Reihe startet diesen Freitag mit einer schaurig-schönen Autorenlesung auf dem Friedhof hinter der Evangelischen Gnadenkirche an der Pfarrstraße 10. Der Eintritt ist frei, gruselwillige Zuhörer erwünscht.



In Gemeindepfarrer Fritz Pahlke hat Initiatorin Ulriche Vetter einen Mitveranstalter gefunden, der auch bei den Kulturmomenten zuverlässig an ihrer Seite steht. Er öffnet gerne die Tore "seines" Friedhofs für die Kultur. "Bereits vor zwei Jahren haben wir hier eine Lesung veranstaltet. Der Abend war sehr stimmungsvoll, allen Beteiligten hat es sehr gut gefallen", unterstreicht der Geistliche, der findet, das das Kulturerbe Friedhof mehr ist, als ein reiner Ort der Trauer.

Die perfekte Kulisse für einen Krimiabend

Zum Beispiel ein Ort, der die perfekte Kulisse für eine Krimilesung bietet. Gleich zweimal wird es hier in den kommenden Wochen spannend: Zum bereits erwähnten Auftakt am Freitag, 13. August, 19 bis 21 Uhr, stehen eine Autorenlesung und ein Krimi-Quiz mit Christian Bogenstahl, Reinhard Junge und Uwe Wittenfeld auf dem Programm. "Wer Grimms Märchen für harmlosen Kinderkram hält, der hat ihr mörderisches Potential noch nicht erkannt. Die drei erfolgreichen Bochumer Autoren erzählen die alten Geschichten neu und lassen die gebannte Zuhörerschaft dabei in Abgründe von Bosheit und Mordlust blicken", verrät Ulrike Vetter.

Schauplatz ist der Friedhof, bei schlechtem Wetter findet das Ganze in der Trauerhalle oder der Kirche statt. Anmeldungen nimmt Pfarrer Pahlke per E-Mail unter pahlke@cne-dsl.de entgegen.

Die weiteren Termine im Überblick

Samstag, 21. August, 16.30 Uhr bis etwa 18 Uhr, Gemeinde am Weidkamp, Gemeindehof/ Gemeindesaal, Weidkamp 21: „Flûtes en vacances“ - eine musikalische Reise durch die Jahrhunderte, dazu Texte vom Verreisen und Ankommen. Das Querflötentrio „Flûtes joyeuses“ mit Ute Hahnen, Fine Mallus und Heike Zehe konzertiert auf Querflöten, Pikkoloflöte und Altquerflöte.

Freitag, 10. September, 19 bis 21 Uhr, Friedhof/ Trauerhalle an der Gnadenkirche, Pfarrstraße 10: "Und der Haifisch, der hat Zähne". Eine Premierenlesung des neuesten Borbeck-Krimis vom Autor Klaus Heimann („Lotte mischt mit“) und dazu ein kriminalmusikalisches Liederprogramm der bekannten Essener Sängerin und Schauspielerin Veronika Maruhn und des Akkordeonspielers Winnie Slütters.

Sonntag, 12. September, 11 bis 17 Uhr, Steenkamp Hof, Reuenberg 47a: "Altes Handwerk in historischer Umgebung". Die Buchbinderin Eva Hackler und die Filzerin Petra Hollomotz zeigen zum Tag des offenen Denkmals Proben ihres Könnens.

Freitag, 17. September, 20 Uhr, Coffee Corner, Bocholder Straße 34, Outdoorbühne: "Metal auf der roten Couch 2021". Veranstalter, alte Hasen der Metalszene und Fachleute wie Tontechniker sind zum Dialog bereit.

Sonntag, 19. September, 15 bis 17 Uhr, Coffee Corner, Bocholder Straße 34, Outdoorbühne: "Familienmusik von Saitentwist": Die beliebte Essener Band präsentiert das Beste aus ihren sechs Alben.

Samstag, 25. September, 15 bis 18 Uhr, Coffee Corner, Bocholder Straße 34, Outdoorbühne:"Harald Töpfer (Harry Potter) und die Zeche des Grauens" für Kinder von 8 bis 14 Jahren. Harry Potter bietet auch denen, die ihn noch nicht kennen, viele spannende Vorlagen für einen ereignisreichen Tag.

Alle Veranstaltungen der "Borbecker Kulturmomente" können bei freiem Eintritt besucht werden.