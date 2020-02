Junge Talente hat PACT mit SOUND ON - Vol. 1 angesprochen und eingeladen. Bei der ersten Ausgabe der neuen Musik- und Medienakademie waren junge Nachwuchstalente zu Workshops mit Shootingstars aus dem Ruhrgebiet angereist.



Die Bochumer R’n’B HoffnungAmilli und Serious Klein, nach Ansicht der FAZ "in Deutschland im Moment das Größte, was der Rap versprechen kann", gaben ihr Wissen über Songwriting weiter, Raffi Balboa, der mit seiner Band OK KID international tourte, coachte die Nachwuchstalente im Producing. Das DJane-Kollektiv Hoe__mies, ihrerseits erfolgreiche

Vorkämpfer für eine neue, queerfeministische Partykultur und Gewinner des Red Bull Culture Clash Awards, zeigten ihre Fähigkeiten am Mischpult. Die richtigen Skills im Social Media Management

vermittelte die junge Influencerin Naina.

Mit rund 40 Teilnehmeraus dem Ruhrgebiet und ganz Deutschland waren alle Workshops voll belegt.

Ab 19 Uhr starten die Konzerte mit Amilli und den Teilnehmer, ab 20.30 Uhr dürfen sich die Besucher auf DJ-Sets von Raffi Balboa, hoe__mies und den Teilnehmer freuen. Der Eintritt ist übrigens frei.