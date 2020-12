Die Sternsinger Maximilian, Lukas und Mira von der Gemeinde St. Dionysius hatten sich schon auf die Sternsingeraktion 2021 gefreut. Doch aufgrund der Corona-Pandemie kann die Aktion nicht wie geplant stattfinden.

Sie wollten bei der größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder dabei sein und helfen "Kindern Halt zu geben - in der Ukraine und weltweit". Zusammen mit anderen Kindern und Begleitern der Gemeinde St. Dionysius war am 5. Januar auf dem Markt ein eigener Stand geplant. Zusätzlich hätten sie am "Segens-Hot-Spots" im Stadtteil gestanden, vor Pflegeheimen, dem Kindergarten und dem Krankenhaus und hätten den Segen Gottes gebracht - doch daraus wird nichts wegen der Corona Pandemie.

Dennoch haben fleißige große und kleine Hände im Mädchentreff St. Dionysius insgesamt 1.000 Segenstüten gepackt, darin ein Infoflyer, ein Gruß der Sternsinger mit einem Segenstext, eine Spendentüte, das Krippenbild des Bistums Essens und der Segensstreifen für die Wohnungen. Ein Teil dieser Segenstüten liegt in der Kirche St. Dionysius zum Mitnehmen bereit. Ein Hinweis, welche Möglichkeit der Spende es gibt, ist auch drin. Die Segenstüten gehen noch in den Kindergarten St. Dionysius, das Philippusstift und die Pflegeheime St. Maria Immaculata und Bethesda.