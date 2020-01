Ihr Name ist Programm. Wenn in den 1970ger und -80er Jahren die Montagsmaler über den Fernsehschirm flimmerten, dann waren Spaß und Fernsehunterhaltung garantiert. Spaß haben auch die Borbecker Montagsmaler. Sie starten bei ihren Treffen allerdings keine Raterunde. Bei ihnen geht es vielmehr um Kreativität.



von Christa Herlinger



Die Montagsmaler sind eine Malgruppe des Malkreises Schloss Borbeck. Der wurde vor fast 40 Jahren gegründet. Willkommen war jeder, der Spaß am Malen hatte. Im Laufe der Zeit entstanden verschiedene Gruppen, die auf unterschiedliche Weise kreativ waren und ihre Talente in der Gemeinschaft weiter entwickelten. So wie die Montagsmaler. Dort gibt es Aquarellmaler, aber auch solche, die Tusche oder Bleistift favorisieren, die sich an Pastellkreide oder Ölfarbe probieren oder in der Collagentechnik arbeiten.

Blumen, Tiere und Abstraktes

Aktuell zeigen die Gruppenmitglieder ihre Arbeiten im Schönebecker Seniorenstift Kloster Emmaus an der Schönebecker Straße. Landschaften, Blumenbilder und Tiere sind dort zu sehen, aber auch Abstraktes in starken Formen und Farben. Bis zum 31. Juli können die Werke der Borbecker Kreativen in Schönebeck bewundern werden. Ein Besuch der Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten des Empfangs im Kloster Emmaus möglich.