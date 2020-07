Musikalischer Gottesdienst am Sonntag, 9. August Die Evangelische Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim lädt am Sonntag, 9. August, um 10.30 Uhr zu einem musikalischen Gottesdienstes mit Orgelmatinée in ihrer Dreifaltigkeitskirche, Stolbergstraße 54/ Ecke Leimgardtsfeld, ein. Der Gottesdienst steht unter der Überschrift „Mit Spielfreude“.

Auf der Orgel präsentiert Inge Sauerwald heitere und pfiffige Werke von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel, Helmut Michael Brand (aus „33x Spielfreude“), Gottfried Fischer („Geh aus mein Herz“, EG 503) und Thomas Riegler („Vertraut den neuen Wegen“, EG 395). Die liturgische Leitung hat Pfarrer Michael Banken (Liturgie und Predigt).

Die Besucher werden darum gebeten, die geltenden Abstands- und Hygieneregelungen einzuhalten und ihre Kontaktdaten in die auslegenden Listen einzutragen.