In der Enoteca Margherita am Fliegenbusch in Essen-Borbeck startet die dritte kulinarische Weinreise. Nach den Reisezielen Apulien und Sizilien geht es am 4. und 5. Februar ab 19 Uhr nach Kalabrien. Diese Region ist sozusagen Italiens Stiefelspitze.



Zu Gast ist diesmal ein Winzer von der Azienda Morrone in Kalabrien, der an den beiden Abenden seine Weine vorstellen wird. Enoteca-Inhaber Paolo Carussotto und seine Frau Birgit Hußel-Carusotto kredenzen ein auf die Weine abgestimmtes Vier-Gang-Menü.

Menü und vier Weine kosten 55 Euro. Reservierungen unter Tel. 4789783.