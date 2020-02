Die Karnevalsveranstaltungen in der Dampfe sind Kult. Wenn sich die Karnevalssession 2020 ihrem Höhepunkt nähert, steigt auch der Stimmungspegel im Borbecker Brauhaus.

Los geht es am Donnerstag, 20. Februar. Bereits um 11.11 Uhr beginnt die kultige Altweiberparty. Mit dabei sind die Dampfe-DJs. Gefeiert werden kann bis zum frühen Morgen (ab 18 Jahre). Karten kosten 15 Euro, es gibt keinen Vorverkauf.

Am Samstag, 22. Februar, wird weiter gefeiert. Dann steht die Karnevalsparty in der Kneipe auf dem Programm. Für gute Musik sorgt der Dampfe-DJ. Einlass ist ab 19 Uhr, mitfeiern dürfen alle ab 18. Eintritt sieben Euro, kein Vorverkauf.

Der Narrennachwuchs ist am Sonntag, 23. Februar, an der Reihe. Die große Kinderkarnevalssitzung im Festsaal mit buntem Programm beginnt um 15.10 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Kinder zahlen einen Euro Eintritt, Erwachsene drei Euro.

An Rosenmontag, 24. Februar, und Veilchendienstag, 25. Februar, ist die Dampfe jeweils von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Am Aschermittwoch, 26. Februar, stehen der traditionelle Fastenbier-Anstich und das Fischessen auf dem Programm. Los geht es um 12 Uhr. Die Teilnahme am Buffet kostet 19,95 Euro. Reservierungen per E-Mail an info@dampfe.de oder unter Tel. 63 00 70.