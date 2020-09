In den letzten Wochen waren Claudia Maurer und Mariela Rossi vom Theater der leere raum in Frohnhausen fleißig. Die Bühne ihres Theaters ist so klein, dass der geforderte Mindestabstand von 4 Metern zwischen Bühne und Zuschauern nicht eingehalten kann und der Theaterraum damit für Publikum weiterhin geschlossen bleiben muss. Also haben die sich etwas ausgedacht: eine neue Veranstaltungsreihe namens „leiselaut“.

Frei nach dem Motto „Wenn Ihr nicht zu uns kommen könnt, kommen wir zu euch!“ öffnet das Theater seine Bühne nun per Videostream und sendet wöchentlich, jeden Donnerstag von 19 bis 19.45 Uhr per Facebook live direkt in die Wohnzimmer oder auf das entsprechende Endgerät des Publikums.

Bühne offen für Künstler aus Frohnhausen

Im Rahmen der Reihe öffnet der leere raum seine Bühne für Künstler und Menschen aus Frohnhausen und Umgebung. So kann ein ausgewähltes Programm aus Lesungen, kleinen Konzerten, Tanz und Theater präsentiert werden. Die Künstler zeigen ihr Programm, im Anschluss daran hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Zudem bleibt ein wenig Zeit für ein Gespräch. Die Gesamtdauer des Livestreams beträgt maximal 45 Minuten.Die jeweilige Veranstaltung beginnt pünktlich um 19 Uhr auf der Facebookseite des Theaters: www.facebook.com/derleereraum.fb

Es ist übrigens möglich, die Veranstaltung zu sehen, ohne selbst bei Facebook registriert zu sein. Darauf weisen Maurer und Rossi ausdrücklich hin.

Technik und Arbeitszeit stehen zur Verfügung

Mit leiselaut bietet das Theater Künstlern, die selbst sehr kleine Formate und/oder keine eigene Bühne haben und dadurch aktuell wenig Möglichkeiten haben, aufzutreten, ein Podium. Dafür stellen Claudia Maurer und Mariela Rossi, unterstützt durch die Stadt Essen, ihre Bühne, die notwendige Technik und ihre Arbeitszeit zur Verfügung.

Bezahlt wird durch den Hut, also Spenden des Publikums per Überweisung auf das Konto des gemeinnützigen Vereins der leere raum e. V.. "Die werden dann zu 100 Prozent weitergegeben", verspricht Maurer.

Anfang ist gemacht - im September geht's weiter

Der Startschuss für die neue Reihe fiel im August. Den Anfang machte der Frohnhauser Autor Oliver Bruskolini mit einer Lesung aus seinem Roman „Ein letztes Mal Sizilien“. Es folgte das „Ozeanmärchen“, der aktuellen Figurentheaterproduktion des leeren raums und in der vergangenen Woche begeisterte Dirk Jaletzke mit einem klitzekleinen Gitarrenkonzert das Publikum.

Im September geht es weiter. Am Donnerstag, 3. September, 19 Uhr, ist Tänzerin Camila Scholtbach mit ihrer spannenden Performance (in einem IVAR-Küchenregal) zu Gast. „Madriguera“ heißt das Stück zur Musik von Camila Vaccaro.

Tapetenwechsel und klitzekleines Konzert

Am Donnerstag, 10. September, ist „Tapetenwechsel“ angesagt. Es gibt Ausschnitte aus der Hommage an Hildegard Knef mit dem Theater Thesth.

„Miniature“ mit Eloisa Mirabassi, Tanz, und Moritz Anthes, Posaune, ist am Donnerstag, 17. September, im Programm und eine Woche später am 24. September setzt ein „Klitzekleines Konzert mit Gesang und Ukulele“ mit Nico und Micha den Schlusspunkt im September.