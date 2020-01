Après-Ski-Stimmung, die kommt nicht nur nach einem Tag auf den Pisten Ischgls oder Söldens, rund um St. Moritz, Zermatt oder in Alta Badia auf. Das Winterglück liegt direkt vor der Tür. Genauer gesagt auf dem Kennedyplatz in der Essener Innenstadt.

von Christa Herlinger



Am Freitag, 17. Januar, fällt der Startschuss zu "Essen on Ice 2020". Bis zum 8. März können Kufenkönige und Eisprinzessinnen mitten in der Essener City Winterzauber der besonderen Art genießen.

Über 1.000 Quadratmeter groß ist die Eisbahn, auf der die Kufencracks ihre Runden drehen können. Die größte mobile Rodelbahn Europas lädt zu rasanten Abfahren ein. Und wer es lieber etwas ruhiger angehen lassen möchte, der trifft sich mit Freunden und Arbeitskollegen zum Eisstockschießen.

Eisstockschießen auf vier Bahnen



Vier Bahnen stehen dazu zur Verfügung. Echte Après-Ski-Stimmung kommt in der original österreichischen Schmankerl Hüttn auf. Dort findet sich alles, was zu einem gelungenen Après-Ski-Event dazu gehört: alpenländisches Flair, landestypische Speisen und Getränken sowie zünftige Musik.

Zum 20. Mal laden die Organisatoren von Essen Marketing zum Winterspaß der besonderen Art ein. Und der runde Geburtstag wird groß gefeiert. Und zwar am 19. Januar mit dem innogy Familientag, einer Geburtstags-Parade und einer großen Geburtstags-Gala, weiteren spannenden Aktionen für die ganze Familie und dem verkaufsoffenen Sonntag in der City. Den hat der Rat der Stadt Essen in seiner Dezember-Sitzung beschlossen.

EJE-Talente zeigen ihr Können auf dem Eis

Den ganzen Tag über warten besondere Aktionen in der gesamten Innenstadt. Auf dem Kennedyplatz finden vor allem die Kids spannende Angebote, darunter Spiele wie Glücksrad oder die Reaktionswand. Auf der Eisstockbahn können aber alle, die möchten, den Kultsport einmal selbst ausprobieren und auf den Geschmack kommen. Zudem geben junge Talente des Essener Jugend-Eiskunstlauf Vereins e.V. (EJE) ihr Können auf dem Eis zum Besten.

Auch in der restlichen Innenstadt warten auf alle jungen Besucher spannende Aktionen zu den Themen Winter, Eis und Schnee. Auf dem Programm stehen unter anderem Schmink- und Bastelangebote, eine Schneewattestation sowie Filzen.

Kostümierte Figuren ziehen durch die Stadt

Zudem startet auf dem Willy-Brandt-Platz am Mittag eine Geburtstags-Parade mit Stadt-Maskottchen und weiteren kostümierten Figuren, die durch die Innenstadt ziehen. Zum Abschluss der Parade wird auf dem Kennedyplatz ein Gruppenfoto erstellt.

Eine Marching Band sowie Walking Acts sorgen den ganzen Tag über in der gesamten Innenstadt für musikalische Unterhaltung oder Fotomöglichkeiten und verbinden die einzelnen Spielorte. Und natürlich kann geshoppt werden. Von 13 bis 18 Uhr haben an diesem Tag die teilnehmenden Geschäfte geöffnet.

Brigitte und Walter Luh mit Freunden beim Eisstockschießen. Eine Riesengaudi.

Foto: Philipp Eisermann/EMG Ina Will, EMG "Toller Auftakt für das neue Veranstaltungsjahr."