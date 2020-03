Wer sein Rad die Wintermonate über eingemottet hat, den juckt es schon wieder sprichwörtlich in den Fingern oder besser noch in den Füßen. Endlich sind sie wieder möglich: ausgedehnte Touren mit dem Rad. Die Stadt Essen und Grün und Gruga haben eine Menge Tourenvorschläge zusammengestellt, inklusive Kartenmaterial und Beschreibung.



Verschiedene Schwierigkeiten und Themen bieten für jeden Geschmack etwas Passendes. Wer Lust auf eine Biergarten-, eine Kirchen- oder eine Zechentour hat, wird im Internet ebenso fündig wie derjenige, der Stadtrouten oder solche durch die Natur liebt. "Essener Radtouren - alle Touren auf einen Blick" ist die Übersicht überschrieben. Zu finden im Netz unter essenerfahren.de

ADFC Geschäftsstelle: Infos und Ansprechpartner

Wer das Kartenmaterial lieber in der Hand anstatt online mit dabei haben möchte, der kann sich in der Geschäftsstelle des ADFC Kreisverbands Essen entsprechend ausstatten. Dort gibt es auch Infos aus erster Hand, die bei Planung und Durchführung hilfreich sind. Die Geschäftsstelle befindet sich am Kopstadtplatz 12 (in der Passage). "Wir sind donnerstags und freitags zwischen 16 und 18 Uhr vor Ort", so ADFC-Vorstandsmitglied Jörg Brinkmann.

Wer nicht selbst planen möchte, kann sich den Touren anschließen, die der ADFC Essen über das Jahr verteilt anbietet.

Angebot speziell für den Fahrradnachwuchs

Neu ist ein Angebot speziell für Kinder. "Kidical Mass ist die Kinder-Fahrrad-Demo überschrieben", verrät "Tourenobmann" Thomas Riechmann. Dabei geht es um sichere und famlienfreundliche Fahrradwege. Auf zwei Streckenvarianten (5 oder 10 Kilometer) machen Kinder (und ihre Eltern) auf sich aufmerksam."Im Anschluss können alle bei mit mitgebrachten Speisen und Getränke ein wenig feiern und spielen", rührt Riechmann die Werbetommel für die Tour am Samstag, 21. März. Start ist um 14 Uhr. Treffpunkt ist der Spielplatz im Stadtgarten Essen (Brunnenstraße). Wer mag, ist am Freitag, 20. März, ab 15 Uhr zum Plakatemalen im Fachgeschäft für Stadtwandel, Gemarkenstraße 72, eingeladen.

Wer vorne fährt, bestimmt den Weg

Darüber hinaus bietet der ADFC-Essen regelmäßige Touren an. An jedem 2. Freitag geht es gemütlich zu. Critical Mass Essen sind die Radfahrten kreuz und quer durch Essen überschrieben. "Der Verlauf der Strecke ist nicht vorgegeben", erklärt Thomas Riechmann dazu. Er kann von der vordersten Fahrerreihe frei gewählt werden. Startpunkt ist jeweils um 19 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz (gegenüber Hauptbahnhof).

Jeden 1. Dienstag im Monat von Mai bis September gibt es ganztägige Radtouren in und um Essen. Hier ist Kondition erforderlich, sind die Teilnehmer doch knapp 7 Stunden unterwegs, gefahren werden zwischen 70 und 90 Kilometern. Los geht es um 10.30 Uhr in Schönebeck. Treffpunkt ist RS 1, Brücke Bröhmerstraße.

Frauen radeln sonntags und mittwochs

Radtouren speziell für Frauen finden sich Sonntagvormittag oder Mittwochnachmittag im Angebot. "Die Touren sind bis zu 30 Kilometer lang. In der Mitte oder am Ende besteht die Möglichkeit zur Einkehr", weiß Riechmann. Die erste Tour startet am Sonntag, 29. März, 11 Uhr. Wer mehr wissen möchte, kann sich an Bernhild Aßmann, Tel. 0152 05265064 und Claudia Harfst, Tel. 0173 4569854 wenden.

Ebenfalls weiter im Programm befinden sich die gemütlichen Atempause-Radtouren an jedem ersten Sonntag im Monat. Los geht es hier am 5. April. Der Startschuss fällt um 15 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz. Zum Abschluss der Tour gegen 17 Uhr gibt es eine Andacht. Veranstalter ist die Stadt Essen in Kooperation mit Evangelischen und Katholischen Kirche.

Text: Christa Herlinger