Es war beileibe kein Schnellschuss. Doch jetzt rückt die Aldi-Ansiedlung in Schonnebeck in greifbare Nähe. Auf dem Gelände an der Karl-Meyer-Straße, auf dem der Discounter-Neubau errichtet werden soll, haben bereits die Abrissarbeiten begonnen.

Bis Mitte März sind diese anberaumt, dann kommt der Tiefbauer. Aufatmen bei vielen Bürgern im Stadtteil. Und auch beim Werbeblock Schonnebeck ist man froh, dass die Vorbereitungen für den geplanten Neubau nun laufen.