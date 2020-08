Ein Marktfest wird es in Borbeck in diesem Jahr nicht geben, dennoch wollen die Veranstalter mit dem "Borbecker Summer Special" drei Tage lang bei Musik, einer Händlermeile und Attraktionen für Kinder zu einer "schönen, friedlichen Veranstaltung" einladen. "Selbstverständlich unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung", betont Rainer Lessau, 2. Vorsitzender des Initiativkreises Centrum Borbeck (CeBo).

von Christa Herlinger

Das Konzept wurde gemeinsam mit der Essen Marketing GmbH erarbeitet, die Stadt Essen hat grünes Licht erteilt.

Bühne mit jeder Menge Musik

Kernstück des "Borbecker Summer Specials" vom 4. bis zum 6. September wird der Neue Markt sein. Der Platz wird unterteilt. Ein Bereich ist blickdicht umzäunt, dort steht die Bühne. Von Pop über Oldies und Schlager bis hin zu Country wird alles mit dabei sein, was Musikfreunde hören wollen. Maximal 500 Personen sind in diesem Bereich zulässig, feste Plätze gibt's an Bierzeltgarnituren. "Wir werden die Zahl aber aus Sicherheitsgründen noch einmal reduzieren", so Lessau.

Platzreservierungen schon jetzt per E-Mail

Platzreservierungen sind per E-Mail an info@ceboborbeck.de (Name, Adresse, Tel.Nummer und Ankunftszeit) schon jetzt möglich.

Neben Musik im abgesicherten Innenbereich warten auf dem Platz Karussell und Bungee-Trampolin, Imbissstände und Getränke. Die Händlermeile mit Kunsthandwerk, Schmuck und Feinkost etc. führt vom Markt aus durch die Gerichtsstraße bis hinauf zum Kaufland.