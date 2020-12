Seit über 30 Jahren wird in der Siedlergemeinschaft an der Flandernstraße mit Siedlungskindern und Enkelkindern eine traditionelle Nikolausfeier durchgeführt. In diesem Jahr wäre dies wegen der Corona-Vorgaben eigentlich nicht möglich gewesen. Alle Kinder waren schon sehr traurig, dass der Nikolaus nicht kommen kann.Doch eine der Siedlerfrauen hatte gerade rechtzeitig die rettende Idee - und die Siedlergemeinschaft-Neu-Altenberg war begeistert.

Es wurde vorgeschlagen, mit einem Nikolausauto und einem echten Nikolaus zu den Wohnhäusern der Kinder zu fahren und den Kindern von drei begleitenden Engeln, unter Wahrung der Hygienevorschriften, jeweils eine gut gefüllte Nikolaustüte zu bringen. Schnell war ein schönes Cabrio gefunden, das vom Vorstand passend geschmückt wurde. Der Nikolaus konnte in dem Auto gut sichtbar auf der Kofferraumkante sitzen und die Tüten aus dem Auto den drei Engeln in einen Korb legen. Der Korb hing am Ende eines langen, mit Lichtern geschmückten Stabes und wurde von den drei Engeln den Kindern mit dem nötigen Abstand hingehalten und jedes Kind konnte selbst eine Tüte aus dem Korb nehmen.

Der Vorstand der Siedlergemeinschaft meint, dass diese kreative Idee zeigt, dass trotz vieler Einschränkungen bei entsprechendem Engagement doch noch einiges möglich gemacht werden kann.