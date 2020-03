Ehrhardt Schöpf hat die Namen und Anschriften seiner ehemaligen Mitschüler allesamt parat. Kein Wunder, denn der Borbecker organisiert seit 40 Jahren die regelmäßigen Wiedersehenstreffen der Eichendorffschüler.

von Christa Herlinger



Dass die auf den Bänken der katholischen Grundschule in Schönebeck gesessen, Schönschreiben, Dikate und Heimatkunde gelernt haben, liegt allerdings schon einige Jahrzehnte zurück. "Es sind genau 69 Jahre seit unserer Schulentlassung vergangen", weiß Schöpf. Einmal im Jahr treffen sich die Mitschüler von einst. 42 waren es damals in der Klasse.

Lehrer Hugo Nennstiel ist immer gerne mit dabei

"Heute ist unsere Gruppe um die zehn Mann stark, einige von uns leben bereits nicht mehr, andere können an den Treffen nicht mehr teilnehmen." Einer, der die Einladung immer gerne annimmt, ist Hugo Nennstiel. Der ehemalige Lehrer der Schönebecker ist bereits 94 Jahre alt. Doch wenn es geht, ist er bei den jährlichen Treffs seiner "alten" Klasse mit am Start.

Nicht alle der ehemaligen Schönebecker Schüler sind im Großraum Essen geblieben. Beim diesjährigen Treffen in den Räumen der Gaststätte Fuhrmannsruh an der Frintroper Straße war ein Teilnehmer sogar aus Osterode im Harz in die alte Heimat gekommen, um seine Freunde aus der Schulzeit wiederzutreffen.