Das Ziel ist klar: es geht um zukunftsorientierte Zusammenarbeit im Bezirk VI, in Schonnebeck, Stoppenberg und Katernberg. Damit wird sich die nächste Katernberg-Konferenz beschäftigen, die 53. ihrer Art.

von Christa Herlinger

Dazu laden die Veranstalter - der Schonnebecker Werbeblock, die Werbegemeinschaft Stoppenberg und der Katernberger Werbering - am Sonntag, 29. März, ein. Von 11 bis 13 Uhr soll dann im Sanaa Gebäude auf dem Folkwang Universitäts Campus Zollverein an der Gelsenkirchener Straße 209 diskutiert werden.

Prof. Elke Seeger, Prorektorin für Studium und Lehre der Folkwang Uni und Kanzler Michael Fricke werden informieren zum Thema "Folkwang seit drei Jahren auf dem Campus Welterbe Zollverein: Was läuft gut am Standort - wo drückt der Schuh?"

Wie die Stadtteile noch sauberer werden können und was die EBE dabei leisten kann, darum geht es anschließend im Gespräch mit Sandra Jungmaier, Prokuristin und Leiterin Operativer Bereich der EBE Entsorgungsbetriebe Essen GmbH. Reinhard Holzkirchen, Leiter Ruhrgebiet hausCARD Immobilien ist Experte für die "Innovative Vermarktung von Ladenlokalen in den Stadtteilen sowie die positive Entwicklung von Gewerbeimmobilien". Zudem soll es in der Konferenz, die von Prof. Klaus Wermker moderiert wird, um Themen aus den Bürgerschaften gehen, um Anregungen und Eingaben, unter anderem um die des Bürgervereins Beisen.