Radfahrer können sich freuen. Mussten sie sich bislang zwischenzeitlich bei ihren Touren auf Orientierungssinn und Ortskunde verlassen, können sie alsbald einer einheitlichen Beschilderung folgen. Denn auch der Teil des Essener Radverkehrsnetzes, der bislang nicht mit Wegweisern ausgestattet war, wird nun "beschildert".

Das Essener Radverkehrsnetz, 2010 vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Stadtplanung beschlossen, besteht aus einem Hauptrouten- und einem Ergänzungsnetz. Das Hauptroutennetz ist bereits seit vielen Jahren mit einer Wegweisung ausgestattet, für das Ergänzungsnetz fehlte diese bislang. Das ändert sich gerade.

Startschuss in der südlichen Stadthälfte

Bereits seit Anfang Oktober werden nun auch die Radwegweisungsschilder für das Ergänzungsnetz montiert. Nach intensiver Planung und vielen Ortsterminen zur genauen Standortbestimmung wurden die frisch hergestellten Radwegweisungsschilder zum städtischen Bauhof geliefert. Von dort werden sie zu den jeweiligen Standorten gebracht und montiert. Die Arbeiten starten in der südlichen Stadthälfte, bis Anfang 2021 sollen sie im gesamten Stadtgebiet abgeschlossen sein.

Die Kosten für die Erstellung und Montage der Radwegweisung liegen bei rund 200.000 Euro und werden zu 75 Prozent vom Land Nordrhein-Westfalen bezuschusst.

Wegweiser in bekannter roter Schrift

Entsprechend den Planungsvorgaben durch das Land werden auch die neuen Wegweiser in der bekannten Form ausgeführt. Auch sie erhalten eine rote Schrift: an den Knotenpunkten kommen Tabellen- und Pfeilwegweiser mit Ziel- und Kilometerangaben zum Einsatz, im Streckenverlauf werden diese durch Zwischenwegweiser ergänzt.

Bei der aktuellen Überarbeitung wurden alle bisherigen Wegweisertafeln erfasst und zudem in eine eigens für die Planungen beschaffte Spezialsoftware eingegeben. Dabei konnten auch Unstimmigkeiten an den Übergängen verschiedener Routen beseitigt werden.