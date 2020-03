💚💚💚💚💚HOFFNUNG💚💚💚💚💚

Gerade bin ich mit Shadow um den Block gegangen, und habe dieses kleine Pflänzchen entdeckt. Es hat sich seinen Weg ans Licht gebahnt, durch die kalte Erde, vorbei an Laub und Geäst, direkt neben einem Stamm, der wahrscheinlich vom letzten Sturm übrig blieb. Mitten in dieser unwirtlichen Umgebung hat es mir gezeigt, dass es sich immer lohnt zu kämpfen, auch wenn die Umstände nicht gerade die besten sind.

Voller Kraft und Motivation streckt es sich empor, ganz mutig, ohne Angst oder Zweifel, und es möchte nur eines:

*********LEBEN**********.

Die Natur zeigt uns, dass es immer weiter geht, dass alles irgendwann vergeht, aber auch neues Leben entsteht, egal wie schwer es auch ist, egal wie brutal so manche Zeiten sind.

Leben und Tod stehen oft nah beieinander, doch eines stirbt sicherlich zuletzt: die *******HOFFNUNG******

Egal ob hier in Essen, auf einer kleinen Wiese in Bochold, oder irgendwo anders auf der Welt, wir alle spüren gerade die unglaubliche Macht der Natur, die für ein paar Wochen dafür sorgt, dass wir das Leben wieder schätzen, dass wir uns Gedanken um andere machen, über alle Grenzen hinweg. Sie sorgt dafür, dass wir Fehler korrigieren, und unseren Blick wieder auf das richten, was wirklich zählt; das Leben und die Gesundheit. Die Welt ist momentan eine große Familie.

Diese kleine Pflanze hat mir etwas gegeben, was sicherlich Milliarden Menschen gerade empfinden, in jeder Stadt, in jedem Land, und in unzähligen Sprachen:

hoffnung

shpresoj

espero

nada

надявам се

håber

hope

lootus

toivo

espoir

esperanza

ελπίδα

Tá súil

vona

sperare

האָפענונג

esperança

nadati se

cerēt

viltis

tama

се надевам

hopen

håper

nadzieja

esperança

speranță

надежда

hoppas

нада

nádeje

upam

esperanza

naděje

надія

remény

gobeithio

надзе

հույս

ümid

আশা

မျှော်လင့်ချက်

希望

希望

იმედი მაქვს,

આશા

आशा

vam thiab cia siab

希望

ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ

үміт

សង្ឃឹម

기대

ຫວັງວ່າ

പ്രത്യാശ

आशा

гэдэгт найдаж байна

आशा

බලාපොරොත්තුව

умед

நம்புகிறேன்

ఆశిస్తున్నాము

หวัง

umut

امید

umid

hy vọn

أمل

מקווה

امید

hoop

ndikuyembekeza

fatan

olileanya

tšepa

rajaynayaa

matumaini

lero

ngethemb