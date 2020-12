Weihnachten rückt mit Riesenschritten näher. In der Pfarrgemeinde St. Dionysius Borbeck ist man gerüstet fürs Fest im Corona-Jahr: mit doppelt so vielen Gottesdiensten in den Gemeindekirchen wie im Vorjahr, mit Krippenfeiern und einem Krippenvideo anstelle des herkömmlichen szenischen Spiels, mit wenigen Liedern, dafür umso mehr Instrumentalmusik und Solisten

von Christa Herlinger

Seit vier Wochen laufen die Proben für den Krippenfilm. Am kommenden Samstag soll das Ganze nun abgedreht werden. Dann sind die sechs Szenen im Kasten, in denen 28 Kinder und ein Engelchor die Botschaft von der Geburt des Erlösers verkünden. "Dank der technischen Unterstützung durch ein Team vom Jugendhof in Vogelheim wird das ein toller Film", ist sich Seelsorgerin Andrea Kemmer sicher. Und auch dass sich die Anstrengungen und Mühen lohnen werden.

Ehrenamtliche bringen sich als Ordner ein

Ohne das Engagement der zahlreichen Ehrenamtler, die sich an den Weihnachtstagen als Ordner einbringen, sich um die Technik in den Gotteshäusern der Pfarrei kümmern, damit zur Krippenfeier auch wirklich überall der Film gezeigt werden kann, könne das Fest nicht so gefeiert werden, wie geplant. Da sind sich Kemmer und Kaplan Fabian Lammers einig. "Deshalb gilt ihnen schon jetzt ein ganz besonderes Dankeschön."

Feuertonnen auf dem Kirchplatz

In den Dank eingeschlossen sind auch diejenigen, die das Pastoralteam bei der Premiere der Dio-Waldweihnacht unterstützen. 50 Weihnachtsbäume werden den Kirchplatz zieren, Feuertonnen sollen am 24. Dezember in Borbeck für heimelige Atmosphäre sorgen. "Denn genau das ist Weihnachten: Wärme und Hoffnung in dieser schwierigen Zeit." Zwischen 10 und 16 Uhr steht die Einladung zur Waldweihnacht.

Ab 10.30 Uhr stündliche Impulse

Ab 10.30 Uhr gibt es stündliche Impulse in der Kirche, die illuminiert ist und dazu einlädt, zu staunen, zu hören und zu sehen, was das Geheimnis der Menschwerdung Gottes bedeutet. Ein professioneller Ordnungsdienst wird im Einsatz sein, Abstand, Desinfektion und Rückverfolgbarkeit müssen auch bei der Premiere der Waldweihnacht gewährleistet sein.

Zugelassene Besucherzahl variiert von Kirche zu Kirche

Und auch bei den Gottesdiensten zum Fest gelten strenge Regeln. So ist jeweils nur eine bestimmte Anzahl von Gottesdienst-Besuchern (Die Zahl variiert von Kirche zu Kirche) zugelassen. Deshalb gilt: Ohne Voranmeldung - per Telefonhotline unter 0201/3657729-17 (Mo-Fr, 11-12 und 17-18 Uhr) oder über die Homepage www.dionysius.de - ist weder an Heiligabend, noch an einem der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel die Teilnahme an einem der Gottesdienste möglich. In der Kirche gelten Abstandsregelung und Maskenpflicht.

Christbaumständer gesucht

Damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, an den Festtagen Gottesdienste besuchen zu können, gibt es in der Borbecker Pfarrei allein am Heiligen Abend 16 Gottesdienste, darunter zwei ökumenische.

Für die Weihnachtsbäume auf dem Kirchplatz benötigt die Pfarrei noch Christbaumständer - geschenkt oder geliehen. Diese können im Pfarrbüro (Dionysiuskirchplatz 16) abgegeben werden. Auch Musikanten werden noch gesucht, die am 24. Dezember von 10 bis 16 Uhr auf dem Kirchplatz Weihnachtslieder aufspielen. Meldungen nimmt Andrea Kemmer unter Tel. Tel 365772913 oder per E-Mail an and.kem@dionysius.de.entgegen.

Weihnachtsbäume als Tierfutterspende

Die Weihnachtsbäume der Waldweihnacht-Premiere sollen nach Weihnachten einem Zoo oder einem Zirkus als Futter für die Tiere gespendet werden. Auch hier ist Andrea Kemmer Ansprechpartnerin.