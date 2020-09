Von Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, gibt es auf dem Neuen Markt in Borbeck jede Menge Musik. Allerdings ist der Veranstaltungsbereich samt Bühne und Sitzgelegenheiten für das Publikum eingezäunt. Eintritt nur nach Angabe der Personalien. Musikfreunde müssen bis zum Erreichen ihres Platzes einen Mund-Nasenschutz tragen.

von Christa Herlinger



Am Freitag, 19 Uhr, fällt der Startschuss zu drei Tagen Rock, Pop, Schlager oder Country. "Es wird für jeden etwas dabei sein", verspricht Silvia Schöne von der Agentur "Plus Events".

Den Anfang machen "Get on up". Bis 23 Uhr wollen sie das Borbecker Publikum unterhalten mit Charthits und Oldies, Reggae und Latin, Soul und ein wenig Schlager. "Denn den einen oder anderen Hit von Helene Fischer haben sie auch im Repertoire", so Schöne.

Eine Frau mit großartiger Stimme

Am Samstag, 5. September, gehört die Bühne von 14 bis 18 Uhr Singer Songwriterin Ottilia Ehren. Die Dame, die schon mit großen Countrybands auf Tour war, hat echte Entertainerqualitäten. "Und eine großartige Stimme", schwärmt Schöne. Von 19 bis 23 Uhr gibt es dann eine bunte Mischung aus Ohrwürmern, Oldies und Klassikern der letzten 30 bis 40 Jahre. "12 feet over" aus dem Bergischen Land sind eine Coverband, die es drauf hat.

Das Trio Deluxe setzt am Sonntag, 6. September, von 13 bis 18 Uhr den musikalischen Schlusspunkt auf dem Neuen Markt. Den Dreien macht in Sachen Partyschlager und Deutschpop so schnell niemand etwas vor.