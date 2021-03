Auch die Jungen Grünen haben mitgemacht beim diesjährigen "SauberZauber". Insgesamt zwölf Helfer befreiten am Wochenende die Dellwiger Straße zwischen den Bahnhöfen Dellwig und Dellwig-Ost von Müll und Unrat - unter Pandemiebedingungen mit Maske, Abstand und in Zweier-Gruppen.

Die Sprecherin Franzi Eckl und Silas Haake erklären dazu: „Der Müll auf den Straßen, den Wiesen und in den Sträuchern ist uns ein Dorn im Auge. Deswegen war für uns klar, dass wir auch in diesem Jahr bei der stadtweiten SauberZauber-Aktion mitmachen. Wir alle tragen die Verantwortung für die Stadt, in der wir wohnen. Niemand kann auf einer vermüllten Straße wohnen wollen.“

Mangel an Mülleimern im öffentlichen Raum

Trotzdem prägt Müll an zu vielen Ecken das Stadtbild, finden die Jungen Grünen. Besonders in Dellwig fällt auf, wie wenig Mülleimer es im öffentlichen Raum gibt. „Deswegen wollen wir anregen, auf der Dellwiger Straße neue Mülleimer und Aschenbecher aufzustellen. Besonders um die Bahnhöfe herum wehen die Zigarettenschachteln, Getränkedosen und Plastikfolien über die Straße und Gehwege. Gibt es genügend Mülleimer und Aschenbecher, ist es keine Option mehr, Müll einfach auf die Straße zu werfen. Intelligente Systeme, wie der sogenannte ‘Big Belly‘, der schon in der Innenstadt getestet wird, können auch in Stadtteilen am Rand der Stadt zusätzlich helfen, dass Müll nicht mehr aus dem Mülleimer fallen kann.“