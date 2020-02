Am Samstag, 29. Februar von 10-13 Uhr lädt der Elternrat, der ev. Kita Brausewindhang, zum Kinder-Kleidermarkt herzlich ein. Dieser findet in den Räumlichkeiten der Kita im Brausewindhang 76 statt. Schwangere können schon ab 09.30 Uhr stöbern (Bitte Nachweis bereit halten). Angeboten werden gut erhaltene Frühjahr- und Sommerkleidung in den Größen 50-176, Schwangerschaftssachen, Baby Zubehör und Spielzeug, Kinderfahrzeuge, Spielzeug und Schuhe. Für das leibliche Wohl, in Form von Waffeln, Kaffee und Getränken ist gesorgt. Viel Spaß beim Stöbern!