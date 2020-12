Große Bescherung durch die E.ON impulse GmbH-Auszubildenden im VKJ-Familienzentrumirgendwo eine Sternschnuppe zu sehen ist, dann bedeutet das, dass ein Wunsch in Erfüllung geht. Im VKJ-Kinderhaus FrechDachse, Dachsfeld 46 in Dellwig, waren gleich 78 Kometen zu sehen. So viele Wünsche wurden für die ein- bis sechsjährigen Kinder wahr!

Zu verdanken haben die Mädchen und Jungen das den Auszubildenden der E.ON impulse GmbH, die ihre traditionelle Sternschnuppen-Aktion in der KiTa des VKJ, Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet e.V., umgesetzt haben.

„Die Aktion hat bei uns schon eine lange Tradition“, berichtet Annika Kelm von der Jugend-Auszubildendenvertretung (JAV). „Aufgrund der Corona-Pandemie musste dieses Jahr alles etwas anders ablaufen als üblich. Aber wir sind sehr froh, dass wir die Aktion trotz Corona überhaupt durchführen konnten.“



"Schon die Vorbereitung war toll"



Froh ist auch Simone Richter, Leiterin vom VKJ-Kinderhaus FrechDachse. „Schon die Vorbereitung war toll. Die Kinder hatten viel Spaß beim Ausmalen der Sternschnuppen und auch schon konkrete Wünsche. Dass diese in Erfüllung gegangen sind, ist wundervoll.“

Eine gute Seite hat die Sache mit der veränderten Durchführung der Sternschnuppen-Aktion aber auch: „Wir haben die Sternschnuppen diesmal online über eine eigens eingerichtete E-Mail-Adresse verteilt“, erklärt Jugend-Auszubildendenvertreterin Huong Tran.

„Sonst haben wir sie immer an Weihnachtsbäume in unseren Niederlassungen gehängt. Das ging diesmal nicht. Durch die Online-Vergabe haben aber nicht nur Mitarbeiter aus der Region mitgemacht, sondern aus ganz Deutschland. So kamen einige Geschenke beispielsweise aus München hier her.“