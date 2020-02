Michael Jackson-Double Sandy begeisterte ihr Publikum gleich zu Beginn der Karnevalsfeier in der GSE-Werkstatt Borbeck. Zu „Beat it“ wirbelte sie über die Bühne und sah dem King of Pop dabei in ihrem Outfit mit Lockenperücke und weißen Strümpfen täuschend ähnlich. Arbeitet sie ansonsten in der Schneiderei der zweitgrößten Werkstatt der GSE gGmbH, überzeugte sie nun im Karneval mit Bühnenpräsenz.



Ebenso enthusiastisch zeigte auch die Tanzgruppe aus der Borbecker Werkstatt ihr Können. Alle gemeinsam begrüßten dann neben Stadtprinzenpaar und Kinderprinzenpaar auch das hauseigene Werkstatt-Prinzenpaar, Ihre Lieblichkeit Marina I. und seine Tollität, Klaus II.. Moderatorin Nicole Heiliger führte gewohnt professionell durch das Programm.

„Hinter“, bzw. vor der Bühne freute sich Monika Schad vom Orga-Team über die gelungenen Auftritte ihrer Schützlinge. Für die Werkstattmitarbeiter mit geistiger Behinderung ist eine gemeinsame Feier solcher Dimension nicht alltäglich und alle haben sich schon lange im Voraus darauf gefreut.

„Wir sind bei uns alle ein Team“, betonte auch GSE-Geschäftsführer Heribert Piel, der stolz war und ist, was in Borbeck Jahr für Jahr zu Karneval auf die Beine gestellt wird.