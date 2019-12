Wenn drei Redakteure plötzlich aus einer Weihnachtsmarkt-Laune heraus Krawatte tragen, dann haben sie was zu erzählen. Nicht nur ihren verdutzten Kollegen im Medienhaus, die auf das neue Outfit neugierig bis irritiert reagieren, sondern der ganzen Community. Vorsicht: Krawattenretter!



Normalerweise trage ich Krawatten höchstens mal auf Hochzeiten, Beerdigungen oder aber beim Besuch der Christmette an Heiligabend. Das war mal anders. Erinnerungen werden wach an meine Studentenzeit am Ende der 1980er Jahre, als MANN auf Geburtstagspartys mit Schlips auflief. Es waren damals jedoch nicht die in unseren Augen viel zu konservativen Binder, die unsere Väter in Schrank hängen hatten, sondern Krawatten mit lustigen Comic-Motiven wie Micky Maus oder Asterix und Obelix.

Auto und Bier

Zu Beginn der 1990er Jahre wurde das Ganze noch weiter persifliert. Plötzlich zierten Biermotive die Krawatten, auch die Automobilhersteller schlossen sich dem Trend an und präsentierten ihre Logos auf Schlipsen.

Ein besonderes Geschenk war damals die individuell gestaltete Krawatte. Mein Lieblingsbinder war der mit dem Logo eines oberbayerischen Weißbierproduzenten. Vor 25 Jahren trug ich die Krawatte mit Stolz, heute liegt das gute Stück in irgend einem Karton im Keller.

Weitere Artikel der Krawattenretter Marc Keiterling und Thomas Knackert.