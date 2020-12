Das erste Türchen durfte bereits geöffnet werden. Eine leckere Praline, ein Weihnachtsglöckchen aus Schokolade, vielleicht auch ein selbstgemachtes Gedicht: Es gibt eine Vielzahl verschiedener Adventskalender. Sie alle "versüßen" uns die Tage bis zum Weihnachtsfest auf die eine oder andere Art. Der Kalender des Gymnasiums Borbeck macht das in diesem Jahr mit Kunst und Kultur.

Wer den „digitalen Adventskalender“ auf www.gymbo.de öffnet, der bekommt weder Schokolade noch eine andere Nascherei: Er erlebt jeden Tag eine neue künstlerische Aktivität. Und das hat seinen Grund.

Denn das traditionelle Weihnachtskonzert des Gymnasiums kann in diesem Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden. Jahrzehnte hat es den Stadtteil geprägt und die Menschen in der Dreifaltigkeitskirche zusammengebrach - nach 26 Jahren gibt es diesmal den Bruch.

Kein Grund, den Dirigentenstab ins Korn zu werfen

Für Organisator Nico Zöller ist die Absage allerdings kein Grund, den Dirigentenstab ins Korn zu werfen: Zusammen mit seinen Kollegen, Schülen sowie Ehemaligen hat sich der GymBo-Musiklehrer mit dem „kulturellen Adventskalender“ ein digitales Ersatzformat ausgedacht. So können Freunde und Fans des Weihnachtskonzerts zwar nicht wie üblich in der Borbecker Dreifaltigkeitskirche am Leimgardtsfeld zusammenkommen, dafür aber an jedem Tag des Monats Dezember auf der Homepage des GymBo ein „Türchen“ öffnen.

Kein richtiges Event mit Lampenfieber - aber ein guter Ersatz

„Natürlich ist das alles kein Ersatz für ein richtiges Event mit Scheinwerfern und Lampenfieber“, sagt Zöller. „Doch zumindest gibt es unseren Schülern die Chance, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und dabei auch noch zu unterhalten.“

Und was erwartet den Homepage-Besucher? Wer nun bis zum Fest jeden Tag ein Türchen öffnet, darf sich an einem Dezembertag zum Beispiel auf den poppigen Weihnachtshit „Last Christmas“ freuen. Auch die Lehrer-Schüler-Band, Klassisches am Klavier oder ein kleines Theaterstück sind zu erleben. Zöller hat sein Programm ganz bewusst nicht nur auf die Musik beschränkt: Neben Swing und Spiritual, Rock und Pop werden die Besucher der Homepage auch ein Daumenkino oder ein Upcycling-Video erleben können.