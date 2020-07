Das Lächeln bekommt Doro Hüllen an diesem Tag gar nicht mehr aus dem Gesicht. "Ich freu mich so unglaublich", strahlt die Schönebeckerin in Richtung Joey Kelly. Der Musiker ist zu einem Hausbesuch bei den Hüllens. Mitgebracht hat er eine Kiste voller Gastgeschenke. Eine Spielsammlung und Schokolade, CDs und Chips, Nudeln, Pesto und Olivenöl. Jede Menge netter Kleinigkeiten in Corona Zeiten. Den Hausbesuch des prominenten Gastes hat Doro Hüllen gewonnen. Wohnbau eG und Stadtspiegel Essen hatten die Aktion ausgelobt.

von Christa Herlinger

"Ich hoffe, es ist okay, dass ich ein paar Freundinnen Bescheid gesagt habe", fragt Doro Hüllen ihren prominenten Gast auf dem Weg in den Garten. Dort warten dann nicht nur die angekündigten Freundinnen schon voller Spannung. Auch Sohn Kilian, Tochter Rieke und Großvater Johannes sind neugierig auf den Musiker und Extremsportler.

99 Konzerte und 27 Tage im Bulli von Berlin nach Peking

Und der erzählt bereitwillig. Von der dreijährigen Tournee mit den Geschwistern, die nach 99 Konzerten kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie zu Ende gegangen ist. Von der spannenden Reise im 53 Jahre alten T1 Bulli, die er im vergangenen Sommer mit Sohn Luke unternommen hat. In 27 Tagen von Berlin nach Peking.

Daraus ist ein Buch entstanden. Und ein knapp zweistündiger Beitrag für ein TV-Spezial, das am 19. August ausgestrahlt wird. Genug von Extremerfahrungen dieser Art hat Joey Kelly noch längst nicht. "Im nächsten Sommer plane ich eine Reise von Alaska bis Feuerland. 22.000 Kilometer entlang der Panamericana." Mit dabei sein wird dann auch Sohn Leon. Die Vorbereitungen laufen schon jetzt auf Hochtouren.

Reichlich Gesprächsstoff mit den Reimanns aus Unterfrintrop

Doch zuvor will Kelly die innerdeutsche Grenze kennenlernen. 1.400 Kilometer "Grünes Band" in vier Abschnitten. Los geht`s im Sommer. Bei den Reimanns in Unterfrintop erzählt Joey Kelly von dem aktuellen Projekt. Gesprächsstoff gibt es auch dort reichlich. Arnd Reimann ist nämlich "Wiederholungstäter" in Sachen Viertage-Lauf im holländischen Nijmegen. "Wahnsinn. Mitgelaufen bin ich noch nie", erzählt Joey Kelly. Der 47-Jährige hat Musik gemacht in der Gemeinde in der Provinz Gelderland, stand beim angeschlossenen Musikfestival auf der Bühne.

Bewegte Bilder und Fotos von Auftritten in Essen

Am Nachmittag trifft sich Kelly mit Fans im Mehrgenerationenhaus an der Kerckhoffstraße. 30 Stadtspiegel-Leser sind mit dabei. Es geht um die Anfänge der Kellys, den ersten Auftritt der Familie in Italien. "Ich war 15 Jahre lang derjenige, der am Ende mit dem Hut rumgegangen ist." Einspielfilme liefern bewegte Bilder. Fotos erinnern an Auftritte auch in Essen. Im Georg-Melches-Stadion haben die Kellys vor 40.000 Menschen gespielt. "In der Fußgängerzone waren es manchmal nur einige Dutzend, die uns zugehört haben", schildert er die extremen Welten, die er kennengelernt hat. Auch in Frohnhausen geht es um Sport, um Ziele und Erfahrungen. Und es bleibt Zeit für Autogramme, Selfies und persönliche Worte. Nicht nur für eingefleischte Fans ein Erlebnis. Und warum ausgerechnet Joey - wie er selbst verrät- bei einer Bravo-Umfrage nach dem beliebtesten Kelly-Mitglied in den 1990ern auf dem letzten Platz landete, kann keiner der Anwesenden verstehen.

Fotos: Wohnbau eG