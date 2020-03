Neues Phänomen in Borbeck: Shopnapping!

Das grundsätzliche Phänomen ist schon etwas älter; Nach dem Urlaub hat wohl schon fast jeder mal etwas aus dem Hotelzimmer mitgehen lassen. Meistens ist es Seife und Shampoo, etwas dreister sind Handtücher oder Bademäntel, vereinzelt wurde auch das ein oder andere Inventar in die hauseigene Wohngemeinschaft integriert.

Mittlerweile gibt es aber ein neues Phänomen in Borbeck zu beobachten: die Mitnahme des Einkaufswagens bis vor die Haustüre, wo er dann einfach zurückgelassen wird. Ob es sich bei dieser missbräuchlichen Nutzung der Wagen um ein strafrechtliches Vergehen handelt kann ich nicht beurteilen, das verantwortungslose Abstellen der Einkaufswagen vor dem Haus oder an der Straße finde ich allerdings völlig daneben. Wäre mal interessant was die Supermärkte oder Anwohner dazu sagen.

Shopnapping : nein danke