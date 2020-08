Für die 106 Schüler der Klassen 5 a bis 5 d war es ein mehr als spannender Tag. Ihr erster am Gymnasium Borbeck. Aber auch Eltern, Lehrern und Politik wird der 12. August 2020 in Erinnerung bleiben. Als "Tag eins" des ersten neuen Schuljahrs in Corona-Zeiten. Dafür hat das Land NRW den Verantwortlichen einen strengen Regel- und Maßnahmenkatalog mit an die Hand gegeben.



Oberste Regel, so der stellvertretende Schulleiter Benjamin Zaschke, ist die Maskenpflicht. Die neuen Fünftklässler hatten sich zur offiziellen Begrüßungsfeier auf dem Schulhof vorschriftsmäßig ausgestattet. Bei der ersten Unterrichtsstunde am Standort Wüstenhöferstraße wurden sie dann gleich auch mit weiteren Auflagen vertraut gemacht. Einzeln werden die Klassen von ihren Lehrern abgeholt. "Das gilt auch für die älteren Schüler an der Prinzenstraße", so Zaschke.

Klassen bleiben strikt getrennt

Damit sollen Vermischungen in den Treppenhäusern vermieden werden. "Denn die Klassen sind strikt voneinander getrennt." Auch die Fünftklässler. Schon die Begrüßungsfeier auf dem Schulhof wird in zwei Etappen durchgeführt. Für die Kollegiumsmitglieder kommt zur Unterrichtsplanung und -gestaltung Corona bedingt eine weitere wichtige Aufgabe hinzu: Das regelmäßige Lüften der Klassen- und Fachräume. "Das geschieht während der fünfminütigen Pausen", so Zaschke. Dann sind die Pädagogen mit im Raum und können die Sicherheit der Schüler garantieren.

Die Corona Auflagen sind nicht nur Last, sie machen durchaus auch erfinderisch. "Gemeinsam singen dürfen wir heute nicht", verkündete Schulleiter Lars Schnor seinen neuen Fünftklässlern beim offiziellen Festakt. Dafür aber Schnipsen. Und das taten die Neuen dann auch eifrig. Beim Gymbo-Song.