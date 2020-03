Was gefällt dir nicht in Schonnebeck? Was fehlt? - Das möchte der Schonnebecker Werbeblock von den Bürgern im Stadtteil wissen. 30 Briefkästen wurden in den letzten Tagen an Mitgliedsbetriebe verteilt. In ihnen sollen die ausgefüllten Umfragekarten gesammelt werden. Heute fällt der offizielle Startschuss.

von Christa Herlinger

2.500 Exemplare der handlichen grünen Umfragekarten sind gedruckt. "Wir hoffen auf viele Rückläufer", so Siegfried Brandenburg, frisch wieder gewählter Werbeblock-Vorsitzender. Ziel der Aktion, die mit dem Titel "Deine Meinung zählt" überschrieben ist, ist ein lebenswertes Schonnebeck. Dafür haben die Verantwortlichen gemeinsam mit Politik und Verwaltung vor Ort schon eine Menge angeschoben und auf den Weg gebracht. Jetzt soll es weitergehen, mit neuen Ideen und Impulsen.

Wünsche zu und Kritik an ihrem Stadtteil äußern, das können die Schonnebecker nicht nur per Umfragekarte. Auch online ist dies möglich. "Einfach eine Mail an info@schonnebeck.com schicken", wirbt Vorstandsmitglied Peter Buers für die online-Teilnahme.

Per Umfragekarte oder auch online

Andrea Pack von "Getränke und mehr" im Stadtteil hat den Sammelkasten samt Umfragekarten direkt auf der Verkaufstheke platziert. Einige Kunden hätten bereits nachgefragt und auch schon Karten mitgenommen. Auf die ersten Rückläufer wartet die Schonnebecker Geschäftsfrau noch.

Aber die Teilnehmer können und sollen sich ja auch ausreichend Zeit für ihre Antworten lassen. Sechs Wochen lang wird die Bürgerumfrage im Stadtteil laufen. "

Ergebnisse werden auf Bürgerversammlung vorgestellt

Egal ob per Umfragekarte oder online, wir werden alle eingegangenen Rückmeldungen genau auswerten und zusammenstellen", verspricht Brandenburg. Auf einer Bürgerversammlung werden die Ergebnisse dann vorgestellt. "Gemeinsam mit den Schonnebeckern wollen wir dann überlegen, wie die nächsten Schritte aussehen sollen, welche Ideen können wir gemeinsam mit Politik und Verwaltung ansprechen, welche Investoren holen wir mit ins Boot?", blickt der Werbeblock-Vorsitzende in die Zukunft. Peter Buers, Thomas Kellermann und Siegfried Brandenburg mit Sammelbox und Umfragekarten. Am heutigen Mittwoch fällt für die Umfrageaktion des Schonnebecker Werbeblocks der Startschuss. Sechs Wochen wird gesammelt, dann geht`s an die Auswertung.

Foto: cHER Siegfried Brandenburg "Wir wollen wissen, was den Leuten nicht gefällt."