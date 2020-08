Bei sonniger Wetterlage trafen sich am Sonntagvormittag Peter Lübben, Hildegard Lübben sowie Emanuel Gabriel von der SPD Bergeborbeck am Bahnhof Bergeborbeck. Von dort aus hat sich die kleine Gruppe auf den Weg gemacht um unseren Stadtteil wieder ein wenig sauberer zu machen.

Der Weg führte vom Bahnhof aus weiter in die Gegenüberliegenden Grünanlagen, vorbei an der Tennishalle bis zum Spielplatz an der Friedrich-Lange-Straße.

Während der Aufräumaktion ging es auch in die Tiefen. In die Tiefen der Gebüsche und Sträucher. Dies war auch bitter nötig. Von Autoreifen über weitere Autoteile, bis hin zu einem zerlegten Leihfahrrad war allerhand Sperrmüll dabei. Zwischenzeitlich haben die Akteure der Aktion darüber nachgedacht, ein Autoersatzteillager zu eröffnen.

Nach fast 3 Stunden, inklusive des Meldens des gefundenen Mülls per Mängelmelder App sowie 3 vollen Müllsäcken war fürs erste Feierabend.

Die SPD Bergeborbeck plant künftig neben der Pflege des Bahnhofsvorplatzes in Bergeborbeck auch, von Zeit zur Zeit Reinigungsaktionen im gesamten Stadtteil durchzuführen.

Ebenfalls wird es eine zentrale Aufgabe sein, die Vermüllung an den Entsorgungscontainern von Papier/Pappe, Altglas und Altkleidern endlich Einhalt zu gebieten. Hier nehmen wir die Stadt in die Pflicht.