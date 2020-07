Viele Fragen zu den Krankenhausschließungen im Essener Norden

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen im Essener Norden und auch ich, haben Fragen!

Ich habe vorgestern an das Büro des Oberbürgermeisters einige Fragen gestellt, wie und wann es nun mit den angekündigten Gesprächen mit der Contilla weitergeht und was das eigentliche Ziel sei. Denn die Zeit läuft davon und die Contillia treibt intern die Schließungen des Marienhospitals und des St. Vincenz Krankenhauses sowie die damit verbundenen Umstrukturierungsmaßnahmen eifrig voran.

Die Antworten aus dem Büro des Oberbürgermeisters sind bekannt und ich habe diese sofort zusammengefasst und veröffentlicht. Einen Tag später tat der Oberbürgermeister dies auch. Nach mir.

Seit gestern ist klar, dass es dem OB und die Stadtspitze von Anfang an nicht darum ging eines von der Schließung betroffenen Krankenhäuser zu retten. Es wird deutlich, dass es lediglich darum geht, dass die Stadt die betroffenen Grundstücke von der Contillia erhält. Ebenfalls Rätselhaft ist, dass sich keine Partei für die Rettung der Krankenhäuser einsetzt. Nicht mal im Wahlkampf.

Im Wortlaut wollen zumindest SPD und CDU – von den anderen Parteien, sei es Grüne, Linke, FDP, EBB oder AfD, kommt gar nichts – lediglich den Gesundheitsstandort Altenessen erhalten. Doch was heißt das? Niemand sagt explizit, dass das Marienhospital in Altenessen dauerhaft erhalten bleiben soll.

Anfang des Jahres wurde die Idee des SPD Oberbürgermeisterkandidaten OIiver Kern, dass die Stadt Essen darüber nachdenken solle, ein Krankenhaus selber zu bauen, als Populistisch bezeichnet. Nun bringt der CDU Oberbürgermeister genau die gleiche Idee ins Spiel und auf einmal ist es okay darüber nachzudenken.

Nun möchte ich öffentlich folgende Fragen stellen:

Wann genau wusste der OB, dass die Krankenhäuser geschlossen werden?

Warum wird immer nur vom Erhalt der Gesundheitsversorgung im Essener Norden gesprochen, aber nicht klipp und klar gesagt das mindestens das Marienhospital bestehen bleiben muss – und zwar für immer?

Wieso gibt es Gespräche seitens des OB mit NRW Gesundheitsminister Laumann (CDU) obwohl bekannt ist, dass die Landesregierung die Schließung der beiden Krankenhäuser unterstützt und begrüßt?

Wieso wird nicht hinterfragt, seit wann die Contillia-Gruppe die Schließung des Marienhospitals und des St. Vincenz Krankenhauses forciert hat und warum plötzlich alles so schnell geht?

Wo bleibt der Aufschrei aller Parteien im Essener Rat und wieso setzt sich niemand aktiv für den Erhalt des Marienhospitals in Altenessen ein?

Warum kommen Informationen aus der Politik nur zaghaft oder gar nicht, obwohl bereits viel mehr Details bekannt sind?

Und: Was wird wirklich hinter den Kulissen, auf Kosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Menschen im Essener Norden gespielt? Welche Hinterzimmer Vereinbarungen wurden bereits getroffen?

Die Menschen haben ein Recht auf Antworten und zwar jetzt!