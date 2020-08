Das Welterbegelände war für viele Jahre ihr Arbeitsplatz. Starkstromelektriker haben Werner Rogalla und Uwe Somberg auf Zollverein gelernt. Am 1. August 1970 traten sie dort ihre Ausbildung an. 50 Jahre sind seitdem vergangen. Angesichts dieses besonderen Jubiläums ein Wiedersehen im Kreis der ehemaligen Mitlehrlinge zu organisieren, diese Idee kam den beiden vor knapp einem Jahr.

von Christa Herlinger

Und passend zum 50. Jahrestag haben sie diese am 1. August 2020 dann auch umgesetzt. "Genau wie im Jahr 1970 war das schöner Sommertag", berichtet Rogalla zu Wochenbeginn. Ansonsten gab es allerdings doch große Unterschiede zwischen Ausbildungsbeginn und dem Wiedersehen auf der Zeche Zollverein. "Vor allem die Haare waren weniger und grauer geworden", so die Organisatoren mit einem Augenzwinkern. Dennoch erkannten sich die meisten der elf Teilnehmer von damals auf Anhieb. Angefangen hatten die angehenden Starkstromelektriker vor einem halben Jahrhundert mit insgesamt 21 Berufsanfängern.

Alle durften nach der Lehre bleiben

Nach der dreieinhalbjährigen Ausbildung sind alle im Unternehmen geblieben. "Somit war es möglich, die meisten Kollegen dieses Ausbildungsjahrgangs für unser Treffen ausfindig zu machen", so Rogalla. Drei Ehemalige sind inzwischen leider verstorben.

Der Rest genießt den Ruhestand, den die meisten mit Anfang 50 antraten. "Doch Ruhestand bedeutete keineswegs Stillstand", betonten die Teilnehmer. Viele der Jubilare starteten nach Dienstschluss auf der Zeche ehrenamtlich durch, bei Aktivitäten in Krankenhäusern oder Altersheimen. Einige boten handwerklichen Dienstleistungen für Bedürftige an oder füllten ihre Rolle als Großvater aus.

Nächstes Treffen nicht erst in ferner Zukunft

Das Wiedersehen auf Zollverein mit anschließendem Essen - besondere Überraschung dabei war eine Torte mit Zollverein Motiv - hat den Ehemaligen eine Menge Spaß gemacht. Und eines steht für alle fest: Das nächste Treffen soll nicht erst in ferner Zukunft stattfinden. Sobald die Corona bedingten Zugangs-Beschränkungen auf Zollverein aufgehoben werden können, ist eine spezielle Besuchertour geplant. Dann heißt es für die ehemaligen Starkstromelektriker erneut: back to the roots. Wo sie vor 50 Jahren ihre Ausbildung begannen, trafen sie sich nun wieder. Foto: privat